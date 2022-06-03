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В Молдавии накажут чиновников за ношение георгиевской ленты на День Победы

В Молдавии накажут 36 чиновников за ношение георгиевской ленты на День Победы

Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

В Молдавии накажут более 30 чиновников за ношение георгиевской ленты на День Победы. Об этом со ссылкой на министра иностранных дел Молдавии Анну Ревенко сообщает «Европейская правда».

В Молдавии во время мероприятий по случаю 9 Мая некоторые депутаты от блока коммунистов и социалистов нарушили запрет на ношение георгиевской ленты. «36 должностных лиц получили повестки, на их имя были составлены протоколы. Не могу сказать, что каждый из них выполнил предписание. Желающие подать в суд имеют на это полное право», — сообщила министр.

Также политик добавила, что только 9 мая полиция зафиксировала около 300 человек, нарушивших закон о символах «военной агрессии».

19 апреля президент Молдавии Майя Санду подписала закон, запрещающий изготовление, распространение и ношение георгиевской ленточки. Министерство иностранных дел России призвало Молдавию отказаться от шагов, наносящих ущерб отношениям между двумя странами.

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Алевтина Запольская
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