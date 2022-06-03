Диетолог назвала пять добавляющих лишние сантиметры на талии привычек

Диетолог Людмила Денисенко: насильственное переедание и переизбыток хлеба вредят организму

Диетолог Людмила Денисенко назвала пять привычек и ритуалов, добавляющих лишние сантиметры на талии и негативно сказывающихся на здоровье. По ее словам, переизбыток хлеба и насильственное переедание среди прочего вредят организму, сообщает «КП».

По словам диетолога, основные пищевые привычки формируются в далеком детстве. «Пищевые пристрастия закладываются в большинстве случаев внутриутробно. Уже доказано, что если мама во время беременности ела "за двоих", предпочитая булки-плюшки и сладкий чай, то с огромной вероятностью вы тоже будете всю жизнь любить сладкое. Да и лишний вес у малыша может быть уже с рождения», — уточняет Денисенко.

К основной пищевой привычке, сформированной родителями или воспитателями детского сада, диетолог отнесла неспособность посвящать приему пищи достаточное количество времени и тщательно пережевывать еду. Это, по ее словам, может привести к тому, что человек будет съедать гораздо больше, чем ему нужно. Чтобы сигнал о сытости поступил в мозг с последним кусочком пищи, эксперт рекомендует «замедлиться», насладиться самим процессом, красиво сервировать стол и отрезать еду маленькими кусочками.

Следующей проблемой Денисенко назвала обычай доедать все до последнего кусочка. По мнению диетолога, корни этой проблемы также нужно искать в детстве, когда родители или воспитатели не выпускали из-за стола, пока тарелка не будет пустой. Она посоветовала научиться завершать трапезу с легким чувством голода или сократить размер порции, чтобы победить привычку переедать, сдобренную чувством вины.

Тяга к сладкому, по мнению диетолога, могла появиться у человека из-за того, что родители пытались отвлечь или успокоить его конфетой в далеком детстве. Вместо того, чтобы себя «дрессировать» и ругать, Денисенко призвала всякий раз, как захочется сладкого, выпить пол-литра воды и, если ситуация не изменится, медленно съесть конфету, наслаждаясь самим процессом.

Привычка есть все блюда с хлебом, как считает Денисенко, сформировалась у многих из-за бабушкиных слов о том, что нельзя выбрасывать ни кусочка данного изделия. Она предложила попробовать постепенно отказаться от этого продукта, оставив его лишь для утренних бутербродов.

Процесс поглощения пищи одновременно с просмотром телевизора или скроллинга ленты в телефоне также не сулит организму ничего хорошего, отметила диетолог. Она объяснила, что гаджеты отвлекают от еды, из-за чего сигналы о сытости не поступают в мозг, поэтому через какое-то время человек даже не вспомнит, что он ел и очень скоро снова отправится за новой порцией еды.

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