Путин спрогнозировал рост цен на продовольствие в мире

Путин заявил, что цены на продовольствие в мире будут только расти из-за санкций против РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что цены на продовольствие в мире будут только расти из-за экономических санкций против РФ. Такой прогноз он сделал в интервью в эфире телеканала «Россия 1».

Он спрогнозировал, что ситуация с мировыми удобрениями из-за санкций будет ухудшаться в случае новых санкций против России, что приведет к более «скромному» урожаю и росту цен.

«Американцы, британцы ввели санкции на наши удобрения, потом осознав, что происходит, американцы сняли санкции, а европейцы нет. Сами в контакте со мной говорят: "Да-да, нужно подумать, нужно с этим что-то делать", а сегодня только усугубили эту ситуацию», — высказался Путин, назвав такие решения недальновидной, ошибочной и глупой политикой, ведущей в тупик.

Кроме того, президент РФ заявил, что неблагоприятная ситуация на мировом рынке продовольствия начала складываться еще с февраля 2020 года в ходе борьбы с последствиями пандемии коронавируса.

Ранее продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) спрогнозировала, что из-за конфликта на Украине порядка 13-15 миллионов человек в мире могут оказаться на грани голода.

31 мая правительство России продлило ограничения на вывоз минеральных удобрений, они будут действовать с начала июля до конца 2022 года.