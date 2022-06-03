Илон Маск назвал сроки появления робота Tesla

Илон Маск заявил, что финальный прототип робота Tesla появится 30 сентября

Tesla представит финальный прототип собственного робота осенью, сообщает издание The Verge.

Журналисты ссылаются на Twitter-аккаунт основателя компании Илона Маска, в котором он назвал сроки появления новой машины. Предприниматель заявил, что на 30 сентября намечено мероприятие Tesla AI Day, на котором корпорация может представить работающий прототип Optimus.

Tesla анонсировала появление Optimus в августе 2021 года. Робот-гуманоид, по словам Маска, может взять на себя выполнение рутинных задач. Журналисты пошутили, что свежая публикация Илона Маска «определенно не предназначена для отвлечения внимания от новостей о том, что он планирует уволить около 10 процентов сотрудников Tesla».

Тем не менее специалисты скептически оценили перспективы американской компании представить работающий прототип робота: «Создание робота, заменяющего человека, — это то, к чему не приблизилась ни одна компания в мире». По словам авторов, даже Boston Dynamics, которая работала над антропоморфным роботом Atlas, за 10 лет не смогла добиться успеха в этом направлении.

В конце апреля Илон Маск предсказал, что выпускающее роботов подразделение компании будет коммерчески успешным. «Производство Optimus в конечном итоге будет стоить больше, чем автомобильный бизнес, больше, чем FSD (Full Self-Driving)», — заявил Маск.