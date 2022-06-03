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Илон Маск назвал сроки появления робота Tesla

Илон Маск заявил, что финальный прототип робота Tesla появится 30 сентября

Изображение: Tesla

Tesla представит финальный прототип собственного робота осенью, сообщает издание The Verge.

Журналисты ссылаются на Twitter-аккаунт основателя компании Илона Маска, в котором он назвал сроки появления новой машины. Предприниматель заявил, что на 30 сентября намечено мероприятие Tesla AI Day, на котором корпорация может представить работающий прототип Optimus.

Tesla анонсировала появление Optimus в августе 2021 года. Робот-гуманоид, по словам Маска, может взять на себя выполнение рутинных задач. Журналисты пошутили, что свежая публикация Илона Маска «определенно не предназначена для отвлечения внимания от новостей о том, что он планирует уволить около 10 процентов сотрудников Tesla».

Тем не менее специалисты скептически оценили перспективы американской компании представить работающий прототип робота: «Создание робота, заменяющего человека, — это то, к чему не приблизилась ни одна компания в мире». По словам авторов, даже Boston Dynamics, которая работала над антропоморфным роботом Atlas, за 10 лет не смогла добиться успеха в этом направлении.

В конце апреля Илон Маск предсказал, что выпускающее роботов подразделение компании будет коммерчески успешным. «Производство Optimus в конечном итоге будет стоить больше, чем автомобильный бизнес, больше, чем FSD (Full Self-Driving)», — заявил Маск.

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Андрей Ставицкий
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