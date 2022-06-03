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Спорт

Трусова выступит на турнире по легкой атлетике

Фигуристка Александра Трусова выступит на турнире по легкой атлетике в прыжках в длину

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российская фигуристка Александра Трусова выступит на турнире по легкой атлетике в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

17-летняя спортсменка примет участие в Неделе легкой атлетики, которая пройдет с 7 по 13 июня в Лужниках. По информации «Матч ТВ», Трусова выступит в соревнованиях по прыжкам в длину.

Неделя легкой атлетики — серия соревнований, организованная департаментом спорта города Москвы совместно с Всероссийской федерацией легкой атлетики. В ней примут участие около трех тысяч спортсменов.

На Олимпийских играх 2022 года в Пекине Трусова установила историческое достижение, исполнив пять четверных прыжков в произвольной программе. По итогам личного турнира она завоевала серебряную награду. Чемпионкой стала другая россиянка, Анна Щербакова.

Трусова — первая в истории женского одиночного катания исполнительница четверного сальхова, тулупа и лутца в рамках официальных соревнований. На счету фигуристки, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, бронза чемпионата мира и две бронзовые медали первенства Европы.

Анастасия Борисова
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