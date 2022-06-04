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В Европе назвали сроки запуска замены российского «Союз-СТ»

Arianespace: европейские ракеты Vega C и Ariane 6 будут впервые запущены в 2022 году

Фото: Globallookpress.com

Европейские ракеты Vega C и Ariane 6, которые должны заменить российский носитель «Союз-СТ», будут впервые запущены в 2022 году. Сроки запуска назвал управляющий директор компании Arianespace и глава отдела продаж в Азиатско-Тихоокеанском регионе Вивиан Кене, пишет издание SpaceNews.

По словам менеджера, Vega C полетит «в первую неделю июля», а Ariane 6 — «ближе к концу года». Руководитель не назвал полезную нагрузку, которую будут выводить в космическое пространство носители в ходе заявленных пусков.

Управляющий директор назвал спецоперацию России по защите Донбасса «черным лебедем», который сказался на пусковых мощностях и планировании компании. По его словам, всего было законтрактовано 11 стартов «Союз-СТ».

В марте исполнительный директор компании Arianespace Стефан Израэль заявил, что вместо российских ракет «Союз-СТ» спутники европейской навигационной системы Galileo могут запускаться на Ariane 6, первый старт которой может состояться в конце 2022 года.

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В марте гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сказал, что стартовый стол российской ракеты «Союз-СТ» на космодроме Куру будет законсервирован навечно. В том же месяце госкорпорация отказалась от пуска «Союз-2» со спутниками OneWeb с Байконура. В феврале в ответ на заморозку сотрудничества Евросоюза с Россией «Роскосмос» приостановил пуски российских ракет с Куру.

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Иван Потапов
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