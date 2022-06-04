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Спорт

Фетисов потребовал от МОК заплатить моральную компенсацию России

Олимпийский чемпион Фетисов потребовал от МОК заплатить моральную компенсацию России

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в беседе с изданием «Спорт-Экспресс» заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен выплатить России моральную компенсацию за отстранение россиян от постов в международных федерациях.

«Все снятия россиян с постов международных федераций нужно переводить в деньги. Пусть платят моральную компенсацию», — потребовал Фетисов. По его словам, решение об отстранении россиян от постов в международных федерациях идет от МОК.

«Это их рекомендации. Они богатая организация, деньги у них есть. Нужно им обосновать нашу позицию», — сказал спортсмен.

Международные спортивные организации наложили санкции на российских спортсменов и федерации, следуя рекомендации МОК. В большинстве случаев это привело к полному отстранению российских атлетов, ряд организаций допустили россиян до соревнований в нейтральном статусе.

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Марина Совина
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