Россиянам напомнили о дополнительной ежемесячной выплате

Юрист Старожильцева заявила о дополнительной ежемесячной денежной выплате героям России

Глава комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева заявила, что ряду россиян полагается ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Об этом она сообщила в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт напомнила, что дополнительная выплата предусмотрена для инвалидов и детей-инвалидов, ветеранов и членов семей погибших ветеранов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, а также пострадавших от воздействия радиации, героев Труда, героев России и СССР и кавалеров ряда орденов.

Старожильцева подчеркнула, что автоматически начисляют ЕДВ только россиянам, получающим пенсию по инвалидности. Остальным гражданам для ее получения следует подать соответствующее заявление в ПФР или МФЦ.

По словам специалиста, к социальным ЕДВ относятся выплаты для россиян, постоянно ухаживающих за престарелыми,

нуждающимися в постоянной помощи и за людьми, достигшими 80-летнего возраста.

«Размер компенсационной выплаты составляет 1200 рублей ежемесячно, но есть важное условие — тот, кто ухаживает, должен быть безработным», — заключила юрист.

Ранее сообщалось, что в России начнут выплачивать новое ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.