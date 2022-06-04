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В сети обратили внимание на фото рекламы KFC с обращением к украинским беженцам

В сети появилась реклама немецкого KFC и Booking.com с обращением к беженцам с Украины

Фото: Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье»

В сети опубликовали фотографии с рекламным плакатом KFC, якобы размещенным в Германии, на котором опубликовано послание украинским беженцам. На появившуюся рекламу обратил внимание Telegram-канал «Sputnik Ближнее Зарубежье».

На плакате изображена надпись «Цып с Украины очень ждут в Германии» (Chicks from Ukraine are very welcome to Germany), он выполнен в форме кровати, на которой под одеялом лежит символ KFC полковник Сандерс.

В нижней части плаката помимо логотипа сети быстрого питания видна эмблема сервиса бронирования отелей Booking.com.

Официальной реакции от KFC и Booking.com или подтверждения подлинности снимков на момент публикации заметки нет.

Ранее стало известно, что замглавы Министерства внутренних дел и администрации и представителя правительства по делам беженцев Павел Шефернакер предъявил ультиматум беженцам с Украины, заявив, что они лишатся ежедневного пособия. Выплаты продолжат получать только те, кто в нем нуждается. Речь идет об инвалидах, а также о беременных и многодетных женщинах. Таким образом власти планируют стимулировать беженцев начать зарабатывать и обеспечивать себя самостоятельно.

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Сергей Истомин
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