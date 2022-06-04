Названо число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани

Минздрав Кубани сообщил, что 19 человек пострадали в ДТП с участием автобуса

Названо число пострадавших в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) с участием автобуса на Кубани, передает РИА Новости.

По данным краевого Минздрава, пострадали 19 человек, в том числе трое подростков.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае произошло смертельное ДТП с участием рейсового микроавтобуса, который ехал из Темрюка в поселок Приморский. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и врезался в дерево.

Погибли четыре человека. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статьям «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», а также «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».