Путин заявил о десятках уничтоженных на Украине вооружений США

Путин заявил, что российские системы ПВО щелкают вооружения США на Украине «как орехи»

Президент России Владимир Путин, комментируя поставки вооружений США на Украину, заявил, что российские системы противовоздушной обороны щелкают их «как орехи». Его слова приводит РИА Новости.

«Их наши системы ПВО щелкают как орехи, уничтожены десятки», — заявил глава государства в интервью Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 1».

1 июня стало известно о передаче США Украине 11-го пакета военной помощи на сотни миллионов долларов, включающего реактивные системы залпового огня (РСЗО), в том числе HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Стоимость нового пакета военной помощи Украине составит 700 миллионов долларов.

Ранее представитель Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд отмечала, что Вашингтон не предоставляет Киеву вооружение, позволяющее атаковать российскую территорию. По ее словам, США предоставляют Украине оружие для «обороны и защиты в пределах своей территории».