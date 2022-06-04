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Оценено место России среди морских держав

В ИМЭМО РАН оценили место России среди морских держав

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В Институте мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Российской академии наук (РАН) создали Индекс морской мощи (ИММ), позволяющий оценить место России среди мировых держав. Об этом в интервью «Интерфаксу» рассказал ведущий научный сотрудник института Александр Поливач.

Предложенный специалистами показатель состоит из трех суб-индексов: индекса морских ресурсов, индекса морских сил и индекса морской деятельности. Наибольший ИММ у США, затем, в порядке его уменьшения, идут Китай, Россия, Япония, Республика Корея, Великобритания, Индонезия, Норвегия, Индия и Франция.

«По показателям индекса морской мощи мы входим в тройку стран лидеров. Однако опережающие нас США и особенно Китай заметно больше, чем РФ, вовлечены в освоение, использование и эксплуатацию пространств и ресурсов мирового океана», — отмечает эксперт.

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По индексу морских сил Военно-морской флот (ВМФ) России входит в тройку лидеров. «Особенно это заметно в категории боевых кораблей ближней зоны, где РФ занимает первое место. Однако по совокупному индексу ВМФ наша страна уже уступает Китаю в 1,84 раза, а лидеру — США — в 4,2 раза», — говорит Поливач.

По его мнению, Россию с третьего места может подвинуть Япония.

В январе, согласно исследованию Global Firepower Index 2022, Вооруженные силы Украины заняли шестую строчку в рейтинге сильнейших армий Европы, опередив Польшу, Швецию и Белоруссию.

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Иван Потапов
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