Анна Сорока: ЛНР примет участие в разработке устава трибунала над украинскими военными

Луганская народная республика (ЛНР) примет участие в разработке устава международного трибунала над украинскими военными. Об этом РИА Новости заявила замглавы МИД республики Анна Сорока.

«Будут совместными усилиями разрабатываться уставные документы. Будут привлекаться как эксперты ДНР, так и нашей республики, РФ», — сказала Сорока. Она выразила надежду на то, что к этому процессу присоединятся представители из Южной Осетии и Абхазии.

Ранее глава комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Елена Шишкина назвала место проведения трибунала над украинскими военнослужащими. Она не исключила проведение его части на территории России. «Промежуточный, в частности, мариупольский трибунал, пройдет в городе Мариуполь», — добавила она.

До этого глава ДНР Денис Пушилин оценил объем доказательств для проведения первого этапа трибунала над военными ВСУ. По его словам, в доказательствах военных преступлений пленных украинских бойцов нет недостатка, что, в свою очередь, приближает проведение первого этапа трибунала.