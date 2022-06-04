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ЛНР примет участие в разработке устава трибунала над украинскими военными

Анна Сорока: ЛНР примет участие в разработке устава трибунала над украинскими военными

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Луганская народная республика (ЛНР) примет участие в разработке устава международного трибунала над украинскими военными. Об этом РИА Новости заявила замглавы МИД республики Анна Сорока.

«Будут совместными усилиями разрабатываться уставные документы. Будут привлекаться как эксперты ДНР, так и нашей республики, РФ», — сказала Сорока. Она выразила надежду на то, что к этому процессу присоединятся представители из Южной Осетии и Абхазии.

Ранее глава комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Елена Шишкина назвала место проведения трибунала над украинскими военнослужащими. Она не исключила проведение его части на территории России. «Промежуточный, в частности, мариупольский трибунал, пройдет в городе Мариуполь», — добавила она.

До этого глава ДНР Денис Пушилин оценил объем доказательств для проведения первого этапа трибунала над военными ВСУ. По его словам, в доказательствах военных преступлений пленных украинских бойцов нет недостатка, что, в свою очередь, приближает проведение первого этапа трибунала.

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Марина Совина
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