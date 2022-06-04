Рогозин распорядился включить немецкий телескоп на российском «Спектр-РГ»

Рогозин дал указание восстановить работу немецкого телескопа на российском «Спектр-РГ»

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин распорядился включить немецкий телескоп eROSITA на российской космической обсерватории «Спектр-РГ». Заявление главы госкорпорации передает ТАСС.

«Я дал указание начать работы по восстановлению работы германского телескопа в системе "Спектр-РГ" вместе с российским телескопом», — сказал Рогозин и назвал это решение необходимым для науки.

«Они — те, кто принимал это решение [о прекращении работы телескопа], не имеют никакого морального права сегодня остановить ради человечества эти исследования только потому, что их профашистские настроения близки нашим врагам», — добавил менеджер.

В июне Рогозин заявил, что в ближайшее время «Роскосмос» примет решения по космической обсерватории «Спектр-РГ», один из двух телескопов которой отключен Германией из-за санкций.

В июне научный руководитель обсерватории академик Российской академии наук (РАН) Рашид Сюняев заявил, что немецкие ученые не меньше российских переживают из-за отключения в результате западных санкций одного из телескопов космической обсерватории «Спектр-РГ».

В апреле ТАСС информировал, что в настоящее время «Спектр-РГ» фактически работает в режиме наблюдений, планировавшемся на 2024 год.

В марте агентство, ссылаясь на «Роскосмос», сообщило, что госкорпорация выставит счет Европе за убытки из-за отключения одного из двух телескопов обсерватории — немецкого eROSITA.