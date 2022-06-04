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Рост цен помешал американцам жениться

Bloomberg: организация свадеб пострадала из-за инфляции в США

Фото: Unsplash

Инфляция в США помешала организации свадеб, констатировало агентство Bloomberg. Ожидается, что в этом году состоится около 2,5 миллиона бракосочетаний, рекордный показатель с 1984 года, однако не все гости готовы принимать участие в праздниках из-за роста цен.

Недавнее исследование компании Credit Karma показало, что большинство приглашенных гостей (73 процента) признались, что рост цен сильно влияет на их возможность присутствовать на торжестве. Подорожание билетов, рост цен на гостиницы, одежду и подарки для молодоженов привело к тому, что многие гости стали попросту отказываться от предложений. Согласно опросу Credit Karma, в среднем американцы планируют посетить 2,5 свадьбы в этом году и потратить на каждую около 1000 долларов.

По прогнозам, в этом году ВВП США увеличится на 2,8 процента. При этом экономика страны в среднесрочной перспективе может столкнуться с кризисом и перейти в фазу рецессии уже к следующему году.

Ранее американские аналитики заявили о замедлении темпов роста инфляции в США в течение года. Такой информацией поделился глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз, комментируя финансовую ситуацию в стране. Глава совета подчеркнул, что экономика США сейчас сталкивается с последствиями ряда глобальных проблем. К ним он отнес продолжающиеся сбои в цепочках поставок из-за COVID-19, недавнее введение локдауна в Китае, а также последствия происходящего в Украине.

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Платон Щукин
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