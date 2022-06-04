Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Венгрия
1:0
Завершен
Англия
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 3. 1-й тур
Италия
0:0
1-й тайм
live
Германия
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 3. 1-й тур
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
03:00 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - плей-офф|Финал - Запад. 3-й матч
ЦСКА
Завтра
14:00 (Мск)
Зенит
Единая лига ВТБ|Финал
Рафаэль Надаль
Завтра
16:00 (Мск)
Каспер Рууд
Ролан Гаррос (м)
Спорт

Стерлинг устал от Яна

Чемпион UFC Алджамейн Стерлинг заявил, что устал от противостояния с Петром Яном

Фото: David Yeazell / Reuters

Американский боец смешанного стиля (MMA) Алджамейн Стерлинг заявил, что на данный момент не намерен драться против россиянина Петра Яна. Об этом он сообщил в эфире MMA Hour.

27-летний американец признался, что слишком много времени потратил на подготовку к поединку против россиянина. «Мне пришлось думать о нем почти 24 месяца, будто бы мы женаты. Я устал от Яна, наши отношения себя изжили», — отметил Стерлинг.

Стерлинг оказался сильнее Яна на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в ночь на 10 апреля. Ему удалось удержать пояс чемпиона UFC в легчайшем весе. После неудачи Ян потребовал реванша.

В марте 2021-го Ян был дисквалифицирован в ходе поединка против Стерлинга за запрещенный удар. Американец был объявлен победителем боя и отобрал пояс чемпиона UFC у россиянина.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о десятках уничтоженных на Украине вооружений США
Мирные жители получили ранения во время обстрела Донецка из «Градов»
Лавров оценил влияние нефтяных санкций ЕС на российский бюджет
Байдена эвакуировали во время отдыха
Стерлинг устал от Яна
Лавров заявил о грубом ответе НАТО о членстве Украины в альянсе
Юрист разъяснила правила устройства подростков на летнюю подработку
Лавров заявил о появлении «новых бедных» в Европе из-за антироссийских санкций
Лавров заявил о давней работе сотрудников ЦРУ и британских спецслужб на Украине
В Донецке прогремела серия взрывов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.