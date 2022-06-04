Стерлинг устал от Яна

Чемпион UFC Алджамейн Стерлинг заявил, что устал от противостояния с Петром Яном

Американский боец смешанного стиля (MMA) Алджамейн Стерлинг заявил, что на данный момент не намерен драться против россиянина Петра Яна. Об этом он сообщил в эфире MMA Hour.

27-летний американец признался, что слишком много времени потратил на подготовку к поединку против россиянина. «Мне пришлось думать о нем почти 24 месяца, будто бы мы женаты. Я устал от Яна, наши отношения себя изжили», — отметил Стерлинг.

Стерлинг оказался сильнее Яна на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в ночь на 10 апреля. Ему удалось удержать пояс чемпиона UFC в легчайшем весе. После неудачи Ян потребовал реванша.

В марте 2021-го Ян был дисквалифицирован в ходе поединка против Стерлинга за запрещенный удар. Американец был объявлен победителем боя и отобрал пояс чемпиона UFC у россиянина.

