Оценено влияние нефтяного эмбарго на мировую экономику

Аналитик Рыков предрек замедление экономического развития в мире из-за нефтяного эмбарго

Введение эмбарго на российскую нефть со стороны западных стран негативно повлияет на всю мировую экономику. При этом влияние санкций можно будет почувствовать в долгосрочной перспективе, рассказал «Ленте.ру» заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков.

По оценке специалиста, экономическое положение будут усугублять дополнительные факторы после введения запрета на поставку энергоресурсов в Европу.

«Те меры, которые вводятся и планируется вводить, достаточно серьезны. Они будут связаны с тем, что будет затруднено страхование нефтеперевозок, что не позволит продавать эту нефть в третьи страны. Во-вторых, возможно ввести ограничение на цены. Поэтому то, что от сокращения предложения нефти будут расти цены и мы не потеряем [деньги], справедливо только в краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе это может быть существенно. Если сильно вырастет цена на нефть, вырастет цена и на все остальное, потому что транспортная составляющая достаточно значительна во всех экономических товарах», — сказал он.

То, что может сложиться серьезная ситуация для России, мне кажется, достаточно реалистично. И с точки зрения мира из-за того, что возрастет стоимость нефти и транспортных перевозок, это может привести к относительному коллапсу западной экономики. Шаги, которые предпринимаются, ведут, по крайней мере, к сильному замедлению экономического развития в мире вообще Юрий Рыков заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов

Ранее Der Spiegel со ссылкой на экспертов сообщил, что из-за поэтапного отказа от импорта российской нефти страны Евросоюза ожидает рост инфляции и ценовой шок. Автор назвал это «худшим из возможных сценариев».

Также в материале издания сказано, что доходы Москвы от продажи нефти в долгосрочной перспективе могут сократиться на 60–80 миллиардов евро в год.

3 июня Евросоюз согласовал шестой пакет антироссийских санкций из-за начала специальной военной операции на Украине. Главным ограничением стал поэтапный отказ от российской нефти, закупки которой Европа планирует прекратить через полгода, а нефтепродуктов — через восемь месяцев. Запрет не коснется сырья, поставляемого по трубопроводу «Дружба».