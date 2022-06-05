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Российские ПВО сбили украинский самолет Ан-26

Минобороны сообщило об уничтожении Ан-26 ВСУ российскими средствами ПВО под Одессой

Фото: Wikimedia Commons

Российские средства противовоздушной обороны в районе Одессы сбили военно-транспортный самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины (ВСУ), доставлявший вооружение и военную технику украинской армии. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, за сутки были уничтожены 10 украинских беспилотников «Байрактар ТБ2» в районах населенных пунктов Видродження, Рясное и Святогорск Донецкой народной республики (ДНР), Кировск, Прудовка, Боровеньки и Варваровка Луганской народной республики (ЛНР), Волчий Яр, Большие Проходы и Березовка Харьковской области, а также Зазорное Запорожской области.

Кроме того, в Минобороны сообщили о перехвате двух тактических ракет «Точка-У» над населенным пунктом Новогеоргиевка Николаевской области. В районе Сухой Каменки, Долгенького и Каменки Харьковской области были сбиты три снаряда, выпущенных из реактивной системы залпового огня «Ураган».

Ранее Минобороны России сообщило о том, что в ходе воздушного боя под Славянском авиация ВКС России сбила украинский истребитель МиГ-29. Кроме того, по словам Конашенкова, российскими воздушными силами были поражены «3 пункта управления, 65 районов сосредоточения живой силы и военной техники и 3 склада боеприпасов».

Также стало известно, что российские войска уничтожили радиолокационную систему AN/TPQ-50 США в районе Северска в ДНР.

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Алевтина Запольская
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