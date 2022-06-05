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Спорт

Салах пообещал перейти в «Барселону»

Мохамед Салах пообещал перейти в «Барселону»

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта по футболу Мохамед Салах дал обещание руководству «Барселоны». Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, форвард заявил сине-гранатовым, что следующим летом присоединится к ним на правах свободного агента. Именно поэтому Салах затягивает переговорный процесс о новом контракте с «Ливерпулем».

Действующее соглашение египтянина с мерсисайдцами истекает 30 июня следующего года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего футболиста в 100 миллионов евро.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В составе команды он выиграл чемпионат страны, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Алексей Гусев
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