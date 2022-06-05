Стало известно о поставках Греции «невероятного количества» оружия Украине

Pronews: в пакет военной помощи Украине от Греции войдут 122 БМП-1 и 60 FIM-92 Stinger

Правительство Греции передало или только собирается поставить «невероятное количество» оружия и боеприпасов Украине. О планах властей сообщает местный новостной портал Pronews.

Изданию стало известно, что в пакет военной помощи Украине войдут 122 боевые машины пехоты БМП-1 со всем боезапасом для пулеметов, 15 тысяч снарядов калибром 73 миллиметра, 2,1 тысячи реактивных снарядов калибром 122 миллиметра, 10 тысяч автоматов Калашникова АК-47, 3,2 миллиона патронов калибра 7,62 миллиметра, а также 60 американских переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) FIM-92 Stinger, 17 тысяч артиллерийских ракет калибром 155 миллиметров, а также 1,1 тысячи противотанковых снарядов РПГ-18.

По информации портала, для перевозки оружия и боеприпасов со складов греческой армии на островах задействованы шесть греческих транспортных самолетов С-130, а также десять канадских и пять новозеландских воздушных судов.

1 июня президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон в рамках военной помощи Украине поставит ей реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами.