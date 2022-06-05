В Австрии призвали ввести промежуточный этап вхождения Украины в ЕС

Канцлер Австрии Нехаммер выступил за введение промежуточного этапа вхождения Украины в ЕС

Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил за введение промежуточного этапа вхождения Украины и Молдавии в Европейский союз (ЕС), передает газета Kronen Zeitung.

По его словам, в текущих обстоятельствах Украине приходится бороться за свое политическое и территориальное выживание. «На таком этапе быстрое полное присоединение к Европейскому союзу в любом случае не может быть актуальным вопросом», — пояснил он.

В связи с этим Нехаммер призвал ЕС создать европейскую подготовительную зону, благодаря которой потенциальные члены союза, такие как Украина и Молдавия, будут укреплять сотрудничество с ним и адаптироваться к новым стандартам. Он напомнил, что таким путем шла Австрия, которая стала членом ЕС в 1995 году. Перед вступлением в объединение страна сотрудничала с Евросоюзом в рамках соглашений о свободной торговле, подчеркнул Нехаммер.

Также австрийский канцлер поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона, который предложил создать Европейское политическое сообщество и принять в него Украину в случае, если страна в скором времени не сможет стать частью ЕС.

Макрон указал, что процесс вступления Украины в ЕС может занять годы или десятилетия, поэтому Евросоюз не может быть «единственным средством структурирования европейского континента».