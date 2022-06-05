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В Казахстане стартовало голосование по поправкам в конституцию

В Казахстане стартовало голосование на референдуме по поправкам в конституцию

Фото: Pixabay

В Казахстане стартовало голосование на республиканском референдуме по внесению поправок в конституцию. Об этом пишет РИА Новости.

Голосование завернится в 20:00 (17:00 мск). В пяти регионах, Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Мангистауской и Кызылординской областях, из-за разницы во времени участки откроются и закроются на час позже.

По словам заместителя председателя Центризбиркома Казахстана Константина Петрова, всего в стране 10 012 избирательных участков, в том числе при представительствах страны 65 участков в 52 государствах.

Ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что общенародный референдум о поправках в конституцию Казахстана станет проверкой общества в период беспрецедентной геостратегической неопределенности в мире. Он отметил, что главная цель конституционной реформы — «демократизация страны, расширение возможностей участия народа в управлении».

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Марина Совина
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