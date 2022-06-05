Президент Казахстана объяснил важность проходящего в стране референдума

Президент Казахстана Токаев заявил, что проходящий референдум избавит страну от потрясений

В Казахстане стартовало голосование по поправкам в конституцию

Начало событий в новости В Казахстане стартовало голосование по поправкам в конституцию

Референдум по поправкам в конституцию Казахстана поможет избавить страну от политических потрясений. С таким заявлением выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, его слова приводит ТАСС.

Токаев отметил, что власти Казахстана сделали выводы из прошедших в стране массовых беспорядков, к организации которых, как утверждали официальные лица страны, могли быть причастны террористы. По его словам, референдум и изменение конституции смогут снизить социальную и политическую напряженность.

«Мы уверены в том, что повторения, рецидива трагического января в нашей стране не будет. И залог этому, кстати говоря, сегодняшний референдум. Мы соответствующие выводы извлекли», — заявил глава Казахстана.

Голосование продлится до 20:00 (17:00 мск). По данным ЦИК га 9:00, явка составила уже более 43 процентов.

Ранее Токаев заявлял, что главная цель конституционной реформы — «демократизация страны, расширение возможностей участия народа в управлении».

В январе 2022 года Казахстан охватили протесты из-за повышения цен на газомоторное топливо, которые вскоре переросли в массовые беспорядки. Власти были вынуждены обратиться за помощью к ОДКБ. По официальным данным, в результате январских событий в Казахстане погибли 230 человек.