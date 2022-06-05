Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
ЦСКА
Сегодня
14:00 (Мск)
Зенит
Единая лига ВТБ|Финал
Рафаэль Надаль
Сегодня
16:00 (Мск)
Каспер Рууд
Ролан Гаррос (м)
Уэльс
Сегодня
19:00 (Мск)
Украина
ЧМ-2022 - Европа|Плей-офф - Финал
Чехия
Сегодня
21:45 (Мск)
Испания
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 2. 2-й тур
Португалия
Сегодня
21:45 (Мск)
Швейцария
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 2. 2-й тур
Тампа-Бэй Лайтнинг
Сегодня
22:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - плей-офф|Финал - Восток. 3-й матч
Спорт

Костя Цзю оценил победу Волкова над Розенстрайком

Костя Цзю рассказал о перевозрождении Волкова после победы над Розенстрайком

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю оценил важность победы российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Волкова над суринамцем Жаирзиньо Розенстрайком. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Для любого спортсмена, можно сказать, это перевозрождение и уверенность в самом себе. Поэтому я очень рад за него, что он смог в очередной раз переступить самого себя», — рассказал Цзю. Он также поздравил бойца и выразил надежду на то, что теперь у него все получится.

Спортсмены встретились в главном бою турнира UFC Fight Night 207. Поединок завершился победой Волкова техническим нокаутом в первом раунде.

Теперь на счету Волкова 35 побед в ММА при 10 поражениях. Розенстрайк в 16 боях одержал 12 побед и потерпел четыре поражения.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Путин допустил удары по новым целям в случае поставок Киеву дальнобойных ракет
Российские ПВО сбили украинский самолет Ан-26
Посол Украины назвал решение Германии по поставкам оружия позором
ВКС России ликвидировали западные танки на окраине Киева
Российские войска уничтожили радиолокационную систему США в Донбассе
Минобороны сообщило об уничтожении ремонтных цехов техники ВСУ
Мэр Киева сообщил о взрывах в городе
Кража оставленного у подъезда чемодана с 1,5 миллиона рублей попала на видео
Костя Цзю оценил победу Волкова над Розенстрайком
Кадыров показал уничтожение американских гаубиц в Лисичанске
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.