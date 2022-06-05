Костя Цзю оценил победу Волкова над Розенстрайком

Костя Цзю рассказал о перевозрождении Волкова после победы над Розенстрайком

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю оценил важность победы российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Волкова над суринамцем Жаирзиньо Розенстрайком. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Для любого спортсмена, можно сказать, это перевозрождение и уверенность в самом себе. Поэтому я очень рад за него, что он смог в очередной раз переступить самого себя», — рассказал Цзю. Он также поздравил бойца и выразил надежду на то, что теперь у него все получится.

Спортсмены встретились в главном бою турнира UFC Fight Night 207. Поединок завершился победой Волкова техническим нокаутом в первом раунде.

Теперь на счету Волкова 35 побед в ММА при 10 поражениях. Розенстрайк в 16 боях одержал 12 побед и потерпел четыре поражения.