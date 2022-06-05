Минобороны сообщило об уничтожении ремонтных цехов техники ВСУ

Минобороны России сообщило об уничтожении ремонтных цехов техники ВСУ в ДНР

Высокоточными ракетами воздушного базирования в населенных пунктах Крамоторск, Дружковка и Часов Яр Донецкой народной республики (ДНР) уничтожены заводские цеха, где ремонтировалась военная техника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Помимо прочего, за сутки были поражены пункты управления 81-й и 95-й десантно-штурмовых бригад украинских военных и 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что российские войска с начала спецоперации на Украине уничтожили 380 украинских ракетных систем залпового огня (РСЗО). По словам главы государства, у ВСУ в наличии 360 РСЗО.

4 июня российское Минобороны сообщило об уничтожении центра артподготовки ВСУ в Сумской области с гаубицами М777. В центр прибывали иностранные кураторы, обучавшие украинских военных эксплуатации 155-миллиметровых гаубиц.