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Минобороны сообщило об ударе по центру артподготовки ВСУ

Минобороны сообщило об ударе по центру артиллерийской подготовки ВСУ в Сумской области

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Высокоточные ракеты воздушного базирования нанесли удар по центру артиллерийской подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Стековка Сумской области. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Конашенков заявил, что в центр прибывали иностранные кураторы, которые проводили практическое обучение для украинских военных по эксплуатации и управлению огнем 155-миллиметровых гаубиц М777.

Ранее Конашенков сообщил, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) России в районе Одессы был сбит самолет ВСУ, доставлявший вооружение и боеприпасы. Кроме того, за сутки были уничтожены 17 беспилотников украинской стороны и сбиты два «Байрактара-ТБ2».

ВС России также уничтожили пункт дислокации иностранных наемников на Украине, уточнил Конашенков.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, ее целью называлась демилитаризация и денацификация Украины.

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Сергей Истомин
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