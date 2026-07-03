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18:35, 3 июля 2026Путешествия

Пассажир с криком «остановите самолет» попытался выбить дверь лайнера во время взлета

Пассажир Mesa Airlines попытался открыть дверь самолета во время взлета в США
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: PilgrimSirAlex / Shutterstock / Fotodom

Пассажир авиакомпании Mesa Airlines обратился в службу спасения с криком «остановите самолет» во время взлета лайнера в США. Об этом сообщил портал Simple Flying.

Инцидент произошел на рейсе из международного аэропорта Индианаполиса в авиагавань имени Джорджа Буша в Хьюстоне 30 июня. Во время разбега воздушного судна пассажир начал беспокоиться, в состоянии сильного стресса он позвонил в службу 911, утверждая, что находится в опасности. После этого мужчина бросился к двери и попытался выбить ее. «У нас агрессивный пассажир пытается открыть дверь салона», — доложил диспетчерам пилот.

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В итоге лайнер вернулся в Индианаполис всего через 15 минут после взлета, где благополучно приземлился. Дебошира удерживали на месте попутчики, затем его передали полиции. Борт снова вылетел в Хьюстон после 90-минутной задержки. Федеральное управление гражданской авиации проводит расследование инцидента.

Ранее сотрудники авиакомпании вызвали полицию из-за желавшей взять на борт гитару пассажирки. Женщина призналась, что последние пять лет всегда летала рейсами Southwest Airlines и ни разу не сталкивалась с проблемами из-за взятого в салон в качестве ручной клади инструмента.

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