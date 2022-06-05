Бывший комбат херсонской теробороны захотел присоединиться к российским войскам

Бывший комбат херсонской теробороны Кузьменко захотел защищать город вместе с войсками РФ

Бывший командир 124-го отдельного батальона территориальной обороны Херсонской области Дмитрий Кузьменко захотел защищать город вместе с российскими войсками. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что в случае атаки на город со стороны ВСУ встанет на защиту рубежей Херсона, а также планирует оказывать помощь в наведении порядка. В частности, он захотел способствовать изъятию оружия и вооружения, которое может нанести вред горожанам.

«Надо навести порядок в Херсоне. Я как житель этого города согласен при необходимости защитить город от различного влияния незаконного, преступного со стороны украинских властей и делать это совместно с российской армией», — сказал он.

Ранее Кузьменко рассказал, что необученных бойцов теробороны украинские офицеры бросили на смерть, прикрывая собственное отступление. По его словам, в первый день спецоперации командир от украинской армии при выходе с ним на связь уверял, что на херсонском направлении ничего не происходит и российские военные двигаться в сторону города не будут. При этом Кузьменко уточнил, что все украинские военные и сотрудники силовых структур сбежали из города в первые два дня после начала российской операции.

По его словам, сейчас жители Херсона чувствуют себя уверенно. «Сам Херсон стал чище по сравнению с предыдущими годами», — заявил Кузьменко.

1 июня заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал об очередях местных жителей, подающих документы на получение российского паспорта. Он заявил о больших очередях из людей, подающих документы на получение гражданства России по упрощенной системе, и призвал местных жителей «не лениться» и оформлять российский паспорт.