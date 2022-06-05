В США предрекли провал плана Запада ослабить Россию нефтяным эмбарго

NYT: желая ослабить Россию, Запад столкнется с проблемами из-за нефтяного эмбарго

Поэтапный отказ Европейского союза (ЕС) от импорта российской нефти скорее нанесет удар по мировой экономике, нежели по доходам Москвы от экспорта энергоресурсов, заявил обозреватель Клиффорд Краусс в статье для The New York Times (NYT).

По словам специалиста, решением о нефтяном эмбарго Европа и США хотели ослабить Россию и лишить ее миллиардов долларов от продажи энергоресурсов. Запад надеется, что это заставит российские нефтедобывающие компании закрыть скважины. По их предположению, в России не хватает нефтехранилищ, где она может хранить топливо в то время, пока ищет новых покупателей.

Желая ослабить Россию, Запад столкнется с проблемами из-за нефтяного эмбарго, его план ослабить Москву обречен на провал, уверен журналист. «Эта попытка опасна и может провалиться. Если цены на нефть будут существенно расти, общие российские доходы от ее продажи уменьшатся незначительно», — предрек Краусс.

Аналитик уверен, что вместо этого рост и без того высоких цен на нефть скажется на США. По его словам, европейским компаниям придется искать нефть, которую можно перерабатывать так же легко, как российскую. «Периодически может даже возникать дефицит определенных видов топлива, таких как дизель, который необходим для грузовиков и сельскохозяйственной техники», — спрогнозировал он. По его мнению, несмотря на отказ от нефти, Европа будет зависеть от российского природного газа длительный период.

3 июня Евросоюз согласовал поэтапный отказ от российской нефти. Закупать ее ЕС планирует прекратить через полгода, а нефтепродуктов — через восемь месяцев.