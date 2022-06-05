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В США испугались непредсказуемых последствий из-за решений Байдена по Украине

AT: решение Байдена отправить РСЗО HIMARS на Украину грозит непредсказуемыми последствиями
Джо Байден

Джо Байден. Фото: CNP/Globallookpress.com

В США испугались непредсказуемых последствий для международной безопасности из-за решений президента Джо Байдена по Украине. Как указал эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа в статье для журнала American Thinker, отправка Киеву реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS может нести угрозу эскалации конфликта.

Он напомнил, что глава Белого дома отказался передавать украинским войскам ракеты, способные нанести удары по России, однако поменял позицию и согласился «обеспечить украинцев более современными ракетными системами и боеприпасами». По словам обозревателя, такие вооружения могут поражать цели на дистанции до 80 километров.

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«Во время военного конфликта такая неразбериха может стать откровенно опасной. Безусловно, когда украинские войска получат эти ракетные системы, ничто не помешает им поражать цели на территории России», — выразил мнение Семпа.

Он отметил, что Вашингтон решил поставлять РСЗО Киеву после того, как поддержал вступление Финляндии и Швеции в НАТО и получил ответ от заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведева о том, что речи о безъядерном статусе Прибалтики после получения странами членства в альянсе идти не может.

Семпа заключил, что остается лишь гадать, чем закончится сложившаяся ситуация, и призвал Байдена «не дразнить русского медведя».

1 июня американский президент Джо Байден сообщил, что США в рамках военной помощи Украине поставят ей реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS с боеприпасами. Белый дом полагается на заверения Киева о том, что это вооружение не будет использовано для ударов по целям, расположенным на территории России. Стоимость нового пакета военной помощи Украине составит 700 миллионов долларов.

Как уточнили в администрации США, передача реактивных систем залпового огня М142 HIMARS повышенной дальности стала возможной благодаря дополнительному финансированию для Украины, одобренному при подавляющей двухпартийной поддержке в Конгрессе.

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Марина Совина
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