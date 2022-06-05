Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Байден столкнулся с паникой лидеров ЕС из-за успехов России на Украине

WP: президент Байден столкнулся с паникой у лидеров ЕС из-за успехов России в Донбассе

Фото: Tom Brenner / Reuters

Президент США Джо Байден столкнулся с паникой среди лидеров Европейского союза (ЕС) из-за спецоперации России на Украине и в Донбассе. Об этом заявил в статье в Washington Post (WP) колумнист Дэвид Игнатиус.

По словам журналиста, к этому привели успехи российских войск на поле боя, которые вызвали беспокойство и у президента США.

Самой неотложной задачей для Байдена стала необходимость успокоить запаниковавших европейских союзников, которые заговорили о мире любой ценой, испугавшись издержек затяжного конфликта

Дэвид Игнатиусколумнист Washington Post

В результате на этой неделе лидерам Европы «вроде удалось взять себя в руки» и запретить импорт российской нефти морским путем, а ФРГ согласилась предоставить Украине средства ПВО и танки, добавил Игнатиус.

Материалы по теме:
«Россия такого не хотела» Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
«Россия такого не хотела»Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
26 мая 2022
«Мы адаптируемся ко всему» Об импортозамещении в России
«Мы адаптируемся ко всему»Об импортозамещении в России
25 мая 2022

Успехи спецоперации России на Украине

3 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная операция РФ на Украине продолжится до достижения всех поставленных целей.

Достигнуты определенные результаты: от пронацистски настроенных Вооруженных сил Украины, а также непосредственно от националистических элементов освобождены многие населенные пункты, людям обеспечена возможность приступить к налаживанию мирной жизни

Дмитрий Песковпресс-секретарь президента России

Песков добавил, что работа будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все цели специальной военной операции.

Материалы по теме:
«Россия такого не хотела» Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
«Россия такого не хотела»Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
26 мая 2022
«Он говорил, что его мучает совесть» Пленных бойцов ВСУ и наемников ждет трибунал. Что они рассказывают своим адвокатам?
«Он говорил, что его мучает совесть»Пленных бойцов ВСУ и наемников ждет трибунал. Что они рассказывают своим адвокатам?
31 мая 2022

До этого британская газета The Gurdian указала на то, что украинская армия понесла тяжелые потери в Донбассе. Отмечается, что Россия достигла там серьезных успехов. Тактика российских военнослужащих, которая определила ход сражения, также поставила украинцев перед «жестокой дилеммой»: удерживать позиции на фоне растущих потерь или отступить, пишет издание.

Материалы по теме:
Инфляция, рост цен и кризис. Почему из-за санкций против России страдают миллионы людей в США, Европе и по всему миру?
Инфляция, рост цен и кризис.Почему из-за санкций против России страдают миллионы людей в США, Европе и по всему миру?
31 мая 2022
Бытовое давление. Русских в Европе и США преследуют и унижают из-за событий на Украине. Как они стали врагами общества?
Бытовое давление.Русских в Европе и США преследуют и унижают из-за событий на Украине. Как они стали врагами общества?
2 июня 2022

Частичный запрет на импорт российской нефти

В конце мая лидеры стран ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе договорились о частичном запрете на импорт российской нефти.

Как заявил глава Евросовета Шарль Мишель, эмбарго введут на импорт двух третей нефти из России. В то же время поступающая по трубопроводному транспорту в Европу нефть в шестой пакет санкций включена не будет.

Материалы по теме:
«У России станет больше врагов» Финляндия и Швеция скоро вступят в НАТО. Чем это угрожает России?
«У России станет больше врагов»Финляндия и Швеция скоро вступят в НАТО. Чем это угрожает России?
27 апреля 2022
Антирусское настроение. Русофобия давно популярна в Польше. Как отношение к русским изменилось из-за событий на Украине?
Антирусское настроение.Русофобия давно популярна в Польше. Как отношение к русским изменилось из-за событий на Украине?
12 мая 2022

Мишель также отметил, что в шестой санкционный пакет войдут и другие меры, такие как запрет на вещание в Евросоюзе трех российских телеканалов и индивидуальные санкции.

Инфляция, рост цен и кризис
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байден столкнулся с паникой лидеров ЕС из-за успехов России на Украине
В Австрии назвали роковой для Украины военный просчет Запада
Зеленского уличили в безразличии к собственному народу
Названы разрушители сделки ОПЕК+
В Японии рассказали о предполагаемом месте падения ракеты КНДР
В России рассказали о защите самолетов от зарубежных ПЗРК
Санкции против Gazprom Germania обойдутся ФРГ в миллиарды евро
В России назвали присущие США характерные черты «падающих цивилизаций»
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Названы особенности иммунитета перенесшего COVID-19 человека
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.