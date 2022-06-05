Байден столкнулся с паникой лидеров ЕС из-за успехов России на Украине

WP: президент Байден столкнулся с паникой у лидеров ЕС из-за успехов России в Донбассе

Президент США Джо Байден столкнулся с паникой среди лидеров Европейского союза (ЕС) из-за спецоперации России на Украине и в Донбассе. Об этом заявил в статье в Washington Post (WP) колумнист Дэвид Игнатиус.

По словам журналиста, к этому привели успехи российских войск на поле боя, которые вызвали беспокойство и у президента США.

Самой неотложной задачей для Байдена стала необходимость успокоить запаниковавших европейских союзников, которые заговорили о мире любой ценой, испугавшись издержек затяжного конфликта Дэвид Игнатиус колумнист Washington Post

В результате на этой неделе лидерам Европы «вроде удалось взять себя в руки» и запретить импорт российской нефти морским путем, а ФРГ согласилась предоставить Украине средства ПВО и танки, добавил Игнатиус.

Успехи спецоперации России на Украине

3 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная операция РФ на Украине продолжится до достижения всех поставленных целей.

Достигнуты определенные результаты: от пронацистски настроенных Вооруженных сил Украины, а также непосредственно от националистических элементов освобождены многие населенные пункты, людям обеспечена возможность приступить к налаживанию мирной жизни Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Песков добавил, что работа будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все цели специальной военной операции.

До этого британская газета The Gurdian указала на то, что украинская армия понесла тяжелые потери в Донбассе. Отмечается, что Россия достигла там серьезных успехов. Тактика российских военнослужащих, которая определила ход сражения, также поставила украинцев перед «жестокой дилеммой»: удерживать позиции на фоне растущих потерь или отступить, пишет издание.

Частичный запрет на импорт российской нефти

В конце мая лидеры стран ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе договорились о частичном запрете на импорт российской нефти.

Как заявил глава Евросовета Шарль Мишель, эмбарго введут на импорт двух третей нефти из России. В то же время поступающая по трубопроводному транспорту в Европу нефть в шестой пакет санкций включена не будет.

Мишель также отметил, что в шестой санкционный пакет войдут и другие меры, такие как запрет на вещание в Евросоюзе трех российских телеканалов и индивидуальные санкции.