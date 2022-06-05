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Путин допустил удары по новым целям в случае поставок Киеву дальнобойных ракет

Президент РФ Путин допустил удары по новым целям после поставок Киеву дальнобойных ракет

Фото: Ukrainian Defence Ministry / Reuters

Россия сделает выводы в случае поставок Киеву американских дальнобойных ракет и начнет наносить удары по тем целям, которые пока не поражались. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим», — указал глава государства.

Игорь Дмитров
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