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Командир расчета самоходной гаубицы рассказал о работе в ходе спецоперации

Командир расчета самоходной гаубицы 2С19 «Мста-С» рассказал о работе в ходе спецоперации

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В ходе специальной военной операции (СВО) на Украине российские артиллеристы выполняют задачи по уничтожению укреплений, военной техники и вооружения противника. Командир расчета самоходной гаубицы 2С19 «Мста-С» рассказал о работе в ходе специальной военной операции (СВО) газете «Красная Звезда».

Отмечается, что расчеты «Мста-С» ведут огонь на дальность до 30 километров. Артиллеристы используют снаряды фугасного действия, которые позволяют нанести максимальный урон фортификационным сооружениям.

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На заряжание и наведение 2С19 уходит меньше минуты. Гаубицы поражают внеплановые цели, которые разведка наблюдает в реальном времени. Как отмечает издание, расчет «Мста-С» с первого выстрела поразил тяжелую технику.

По словам начальника расчета самоходной артиллерийской установки «Мста-С» Таира, артиллеристы работают посменно. «Цели разные: колонны, огневые позиции, наблюдательные пункты… Нужно все сноровисто делать. Если цель, например, движущаяся колонна, надо быстрее наводить, быстрее заряжать, без промедления открывать огонь. А техника никогда не подводит», — отметил он.

Ранее издание Military Watch включило российскую самоходную гаубицу 2С35 «Коалиция-СВ» в число самых опасных машин этого класса. 2С35 разработали в качестве замены 2С19 «Мста-С».

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Даниил Иринин
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