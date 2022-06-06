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Стало известно о проблемах с алкоголем у умершего в 46 лет бывшего игрока ЦСКА

Есипов рассказал, что у умершего в возрасте 46 лет Беркетова были проблемы с алкоголем
Александр Беркетов

Александр Беркетов. Фото: ФК «Зенит»

Бывший футболист «Ротора» Валерий Есипов, игравший за волгоградский клуб вместе с Александром Беркетовым, рассказал о проблемах защитника с алкоголем. Об этом сообщает Eurostavka.ru.

По его словам, игрок обороны был самым талантливым футболистом в команде. «Саша — уникальный, очень техничный. У него не было слабых качеств. Стать суперигроком ему помешал алкоголь. Если это в меру, то нормально», — рассказал Есипов.

О смерти бывшего защитника «Ротора» и московского ЦСКА Беркетова в возрасте 46 лет стало известно 1 июня. По словам журналиста Ильи Казакова, причиной стал оторвавшийся тромб.

Большую часть карьеры Беркетов провел в «Роторе». В составе волгоградского клуба он провел 189 матчей и забил 16 голов. На счету защитника 17 матчей за ЦСКА, где он выступал с 2001-го по 2003 год.

Алексей Гусев
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