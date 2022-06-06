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В России начали производство нового ноутбука

РИА Новости: ноутбук на базе процессора «Байкал-М» запустили в производство

Изображение: Промбит

В России запустили производство нового ноутбука на базе отечественного процессора «Байкал-М». Об этом сообщает РИА Новости.

Журналисты издания обратили внимание, что информация о начале производства нового компьютера появилась на сайте омской компании «Промбит». Уточняется, что модель Bitblaze Titan BM15 основана на российском ARM-процессоре «Байкал-М». Восьмиядерный чип работает с максимальной частотой 1500 мегагерц.

Портативный компьютер получит 15,6-дюймовый IPS-дисплей разрешением 1920х1080 пикселей. Модель будет иметь до 16 гигабайтов оперативной и до 512 гигабайтов встроенной памяти. Устройство выйдет с интегрированной видеокартой, аккумулятором емкостью 6000 миллиампер-часов, поддержкой Wi-Fi и Bluetooth, разъемами USB 3.0, HDMI, USB Type-C, RJ-45 и портом для подключения наушников.

Также на странице продукта сообщается, что модель получит ОС Astra Linux или Alt Linux. Серийное производство компьютера намерены развернуть до конца года, в первую партию войдет 1000 экземпляров. По данным РИА Новости, стоимость ноутбука составит 100-120 тысяч рублей. Считается, что основными покупателями Bitblaze Titan BM15 окажутся государственные структуры и организации.

Компьютер Bitblaze Titan BM15 был анонсирован в конце марта. «Прежде всего наш ноутбук ориентирован на корпоративный рынок, на компании с госучастием», — отметил директор компании-разработчика Максим Копосов.

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Андрей Ставицкий
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