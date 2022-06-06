Авиация Балтфлота нанесла удары по кораблям условного противника

Самолеты Су-27 и Су-24 Балтфлота нанесли удары по кораблям условного противника на учениях

Истребители Су-27 и фронтовые бомбардировщики Су-24 морской авиации Балтийского флота нанесли удары по десантному отряду кораблей условного противника в ходе учений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

«Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 морской авиации флота в ходе плановых учений отработали условное нанесение ударов авиационными средствами поражения по надводным целям в морских полигонах в Балтийском море», — говорится в сообщении.

Пилоты бомбардировщиков выполнили полеты в заданный квадрат моря для вскрытия надводной обстановки. Также самолеты осуществили учебные атаки по мишеням, которые имитировали отряд кораблей условного противника. Действия Су-24 прикрывало звено истребителей Су-27.

В плановых учениях задействовали более десяти самолетов соединения морской авиации Балтфлота.

В мае в публикации 19FortyFive рассказали, что Су-27 разработали в качестве ответа на F-15 Eagle, но потенциал самолета позволил превратить его в многофункциональную платформу.

В феврале в публикации Military Watch отметили, что российский самолет Су-35 имеет преимущества перед американским истребителем пятого поколения F-22 Raptor.