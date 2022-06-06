Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Авиация Балтфлота нанесла удары по кораблям условного противника

Самолеты Су-27 и Су-24 Балтфлота нанесли удары по кораблям условного противника на учениях

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Истребители Су-27 и фронтовые бомбардировщики Су-24 морской авиации Балтийского флота нанесли удары по десантному отряду кораблей условного противника в ходе учений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

«Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 морской авиации флота в ходе плановых учений отработали условное нанесение ударов авиационными средствами поражения по надводным целям в морских полигонах в Балтийском море», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
Гиперзвуковая гонка. Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
Гиперзвуковая гонка.Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
24 декабря 2021
«Кинжал», С-400 и Су-35: каким оружием Россия защищает границы?
«Кинжал», С-400 и Су-35:каким оружием Россия защищает границы?
25 февраля 2022

Пилоты бомбардировщиков выполнили полеты в заданный квадрат моря для вскрытия надводной обстановки. Также самолеты осуществили учебные атаки по мишеням, которые имитировали отряд кораблей условного противника. Действия Су-24 прикрывало звено истребителей Су-27.

В плановых учениях задействовали более десяти самолетов соединения морской авиации Балтфлота.

В мае в публикации 19FortyFive рассказали, что Су-27 разработали в качестве ответа на F-15 Eagle, но потенциал самолета позволил превратить его в многофункциональную платформу.

В феврале в публикации Military Watch отметили, что российский самолет Су-35 имеет преимущества перед американским истребителем пятого поколения F-22 Raptor.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Все российские вузы исключили из Болонской системы
50 Cent высмеял откровенные фото Мадонны и сравнил певицу с инопланетянами
В Госдуме назвали точку в контактах между США и Россией
Описан сценарий взаимного закрытия посольств России и США
Украинцы раскритиковали условия в датском центре для беженцев
Названа причина массовой гибели пчел в российском регионе
Африканские компании приостановили работу с «Газпромом»
Украина попросила у Болгарии вооружение
В Приднестровье сообщили о диверсии в районе размещения миротворцев
Врач с Первого канала назвал важное условие для приема витаминов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.