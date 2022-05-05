В США оценили российского «убийцу» F-15

19FortyFive: истребитель Су-27 разработали в качестве «убийцы» американского F-15 Eagle

Тяжелый истребитель Су-27 разработали в качестве ответа на американский самолет F-15 Eagle, но потенциал Су-27 позволил превратить его в платформу для нескольких задач. «Убийца» F-15 лег в основу новых самолетов. Возможности Су-27 оценили в публикации 19FortyFive.

Работу над будущим Су-27 начали в 1969 году. Конструкторы хотели получить маневренный истребитель с большой дальностью поражения и современными средствами обнаружения целей. Поэтому на самолете впервые применили электродистанционную систему управления. Первый прототип самолета Т-10 поднялся в небо в 1977 году. Т-10 обладал рядом недостатков, поэтому самолет модернизировали, представив Т-10С-1 в 1981 году.

В 1982 году началось производство одноместного многоцелевого истребителя четвертого поколения Су-27, а в 1984 году появилась двухместная модификация Су-27УБ.

Модифицированные Су-27 оставались основным российским истребителем до 2000-х годов. Также модификации Су-27 передали иностранным заказчикам. Индия и Китай получили истребители и лицензию на производство.

На основе Су-27 разработали палубный истребитель Су-33, который совершил первый полет в 1987 году. Самолет входит в авиагруппу авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Истребитель получил складное крыло и хвостовое оперение, усиленное шасси и посадочный крюк.

В апреле стало известно, что на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске подготовили док для ремонта тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

В марте в публикации The National Interest назвали преимущества Су-27. Самолет отличается сверхманевренностью, которая может дать преимущество в ближнем бою.