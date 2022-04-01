В России подготовили док для «Адмирала Кузнецова»

В России подготовили док для ремонта авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов»

На 35-м судоремонтном заводе в Мурманске подготовили док для ремонта тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Ремонт российского авианосца начнут весной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

«Выполнена операция по заполнению дока водой. Следующие операции — снятие перемычки, завод в док корабля, восстановление перемычки и откачка воды. На это уйдет 4-6 недель, то есть в конце апреля — начале мая будет начат доковый ремонт авианосца», — сообщил один из собеседников агентства.

«Адмирал Кузнецов» является единственным авианесущим кораблем Военно-морского флота России. Корабль спустили на воду в 1985 году, а в 1991 году крейсер ввели в эксплуатацию. «Адмирал Кузнецов» способен вмещать истребители и вертолеты. В арсенал корабля входят противокорабельные ракеты «Гранит».

Ранее ТАСС, ссылаясь на источники в оборонно-промышленном комплексе, сообщило, что «Адмирал Кузнецов» встанет в док в апреле.

В январе в публикации Popular Mechanics авианосец «Адмирал Кузнецов» назвали символом возрождения России. В 2016 году корабль использовали для демонстрации флага у берегов Сирии.

В октябре 2021 года в публикации Defence24 предположили, что тренировки экипажей палубной авиации указывают на прогресс в ремонте крейсера «Адмирал Кузнецов».