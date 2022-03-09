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В США назвали преимущества Су-27

Издание The National Interest сочло преимуществом истребителя Су-27 сверхманевренность

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Истребитель Су-27 стал одним из лучших самолетов прошлого века, а модернизации позволяют сохранять актуальность Су-27 сегодня. Обозреватель The National Interest Калеб Ларсон назвал преимущества истребителя.

Су-27 стал ответом на F-15, который разрабатывали в США. В публикации отмечают, что советский истребитель предназначен для ведения боя на малых и больших высотах. Также Су-27 может действовать против бомбардировщиков противника на большой дальности.

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Самолет отличается сверхманевренностью, которая может дать преимущество в ближнем бою. Издание отмечает, что конструкция Су-27 позволяет пилоту использовать фигуру высшего пилотажа «кобра Пугачева».

Ларсон подчеркивает, что главной опасностью для Су-27 являются малозаметные самолеты. Также отсутствие технологий малозаметности на Су-27 повышает его уязвимость. Он резюмирует, что Су-27 может эффективно действовать в районах без современных средств противовоздушной обороны.

В феврале издание Military Watch сравнило российский Су-35 с американским F-22 Raptor. В публикации отметили, что Су-35 остается многофункциональным самолетом, который может нести высокоточное оружие.

В январе в публикации Military Watch интерес Китая к советским Су-27 объяснили распитием алкогольных напитков.

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Даниил Иринин
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