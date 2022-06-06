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Садовод назвал дешевый способ ускорить рост роз

Express: сажать черенки роз нужно в банановые шкурки

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Садовод Джон Демпси подсказал необычный и дешевый способ простимулировать рост роз. В беседе с изданием Express он предложил сажать черенки цветов в банановые шкурки.

По словам Демпси, две-три кожуры от банана в клумбе пойдут розам на пользу. «Нужно поместить порезанную кожуру в углубление для черенка, прежде чем посадить его, а остаток кожуры смешать с удобрениями и почвой, в которые будет высажено растение», — советует он.

Специалист утверждает, что кожура обеспечивает розу нужными питательными веществами, в частности калием, кальцием, магнием, фосфатами и серой. «Полив почвы сразу после посадки ускорит разложение кожуры и поддержит рост растения», — продолжает садовод.

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Эксперт также указал на то, что банановой кожурой можно удобрять и другие растения.

Ранее главный врач областного клинического центра комбустиологии Николай Островский назвал правильный порядок действий при ожоге соком борщевика. Он объяснил, что просто промыть пораженные участки водой будет недостаточно.

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Александра Лисица
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