Лавров отреагировал на поставки дальнобойных ракет Украине

Лавров заявил, что Россия отодвинет угрозу в ответ на поставки оружия Запада на Украину

Россия «отодвинет нацистов» от линии, откуда исходит угроза ее населению, в ответ на поставки западных дальнобойных ракет Украине. С такой реакцией на поставки Западом ракет дальнего действия Украине выступил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Чем дальнобойнее будут поставляться системы киевскому режиму, тем дальше мы будем отодвигать нацистов от той линии, откуда исходит угроза русскому населению Украины и РФ», — заявил российский министр. Он также отметил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не будет обстреливать территорию России из американских ракетных комплексов, всерьез воспринимать невозможно.

6 июня глава британского министерства обороны Бен Уоллес заявил, что Великобритания, следуя за политикой США, передаст Украине ракетные комплексы дальнего действия, а также боеприпасы к ним. По его словам, Лондон отправит Киеву универсальные комплексы M270, которые можно использовать и как системы залпового огня, и как установки для пуска высокоточных тактических ракет.

Ранее президент Владимир Путин предупредил, что в случае, если Запад поставит Киеву дальнобойные ракеты, Россия нанесет удары по тем украинским объектам, по которым еще не наносила. Он отметил, что заявки Киева на подобное вооружение, вероятнее всего, связаны с желанием восполнить потери боевой техники Вооруженных сил Украины.