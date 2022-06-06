Турцию упрекнули в использовании кризиса на Украине в своих целях

Defence News: Турция использует украинский кризис для получения доступа к западному оружию

В Турции пытаются использовать кризис на Украине, чтобы вернуть доступ к западным вооружениям, утраченный после серии шагов, в числе которых числится приобретение российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и начало военной операции в Сирии. Об этом со ссылкой на свой источник сообщает Defence News.

Издание приводит слова неназванного помощника президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, отмечающего, что Анкара является и всегда будет партнером НАТО. По его словам, конфликт между Россией и Украиной открыл новое понимание того, как Анкара может укрепить связи с союзниками по альянсу в сфере вооружений.

Журналисты указывают, что на фоне последних событий Турция стала ключевым посредником внутри НАТО, что может отразиться на предстоящих переговорах, касающихся одобрения заявок пожелавших присоединиться к альянсу Финляндии и Швеции. Но для этого, уверены в Defence News, Анкаре придется столкнуться с последствиями принятых ею в прошлом решений. В этой связи упоминается не только закупка российских ЗРС С-400, но и начало наступательной операции в Сирии в 2019 году, за что ряд европейских стран наложил на страну оружейное эмбарго.

Ранее Турция заявила НАТО о намерении сказать «нет» вступлению Швеции и Финляндии. По словам президента страны Реджипа Тайипа Эрдогана, Анкара не хочет совершать одну и ту же ошибку дважды.

По словам турецкого лидера, страна хочет увидеть, что Стокгольм и Хельсинки станут отстаивать ценности НАТО при вступлении в альянс.