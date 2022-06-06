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Экономика

Акции угрожавшего безопасности России такси взлетели из-за планов Пекина

Акции DiDi выросли в цене более чем на 60 процентов на премаркете нью-йоркской биржи

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Стоимость акций одного из крупнейших в мире сервисов такси DiDi, который в России обвиняли в создании угроз безопасности страны, взлетели в цене на премаркете на бирже в Нью-Йорке более чем на 60 процентов, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость бумаг растет на фоне сообщения The Wall Street Journal о планах Пекина: власти планируют завершить расследование в отношении гиганта, а также двух других компаний — Full Truck Alliancе и Kanzhun.

Для них должен быть снят запрет на регистрацию новых пользователей, а также вновь открыт доступ к китайским магазинам приложений, закрытый в июле прошлого года. Изменения могут произойти уже на этой неделе, утверждают источники издания, знакомые с ситуацией.

Котировки DIDI от TradingView

Пекин смягчает свою позицию на фоне растущих опасений касательно перспектив национальной экономики: власти готовы приостановить кампанию по ужесточению регулирования работы техногигантов. Притом по итогам расследования предприятия все же ждут штрафы, в случае с DiDi — сравнительно крупный. Кроме того, власти рассчитывают, что компании передадут государству по 1 проценту акций и предоставят возможность напрямую вмешиваться в вопросы управления.

DiDi столкнулась с давлением властей после того, как летом 2021 года вышла на биржу в США. Через несколько дней после размещения ее обвинили в нарушении закона о сборе данных клиентов. Претензии китайских властей были связаны с возможной утечкой персональных данных. В декабре 2021 года компания уступила давлению властей, решившись на делистинг в Нью-Йорке.

В России на агрегатор жаловались также на фоне сбора данных пользователей. Компания 21 февраля объявила, что собирается уйти из страны, однако вскоре отменила свое решение, не объяснив причин, отмечало Reuters.

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Платон Щукин
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