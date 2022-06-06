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Подручный главного киллера России Джако предстанет перед судом за 17 убийств

Генпрокуратура утвердила заключение по делу Джиоева из банды главного киллера России Джако

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу главаря банды Артура Джиоева из организованного преступного сообщества (ОПС) Аслана Гагиева, известного как главный киллер страны Джако. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Фигуранту дела вменяется бандитизм, убийства, похищение и посягательство на сотрудника правоохранительных органов. По версии следствия, Джиоев по поручению Джако возглавил банду, участники которой с 2004 по 2014 год в Северной Осетии, Москве и области совершили 17 убийств и другие тяжкие преступления.

Дело Джиоева было выделено в отдельное производство после того, как он заключил со следствием соглашение о сотрудничестве. Он предстанет перед Московским областным судом. Подручный Гагиева был экстрадирован в 2018 году из Греции, а через год в России его приговорили к 17 годам лишения свободы, уточнили в Следственном комитете России.

Расследование уголовного дела в отношении остальных участников ОПС Джако продолжается. 24 члена ОПС уже приговорены к длительным срокам вплоть до пожизненного. В Южном окружном военном суде слушается дело в отношении еще 12 фигурантов, в их числе и сам Гагиев. Семеро членов преступного сообщества находятся в международном розыске, еще семеро были убиты по приказу Джако.

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Любовь Ширижик
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