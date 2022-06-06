С осужденного главы Коми и его подельников взыскано полтора миллиарда рублей

Суд взыскал с экс-главы Коми Гайзера и 11 подельников 1,45 млрд рублей по делу о коррупции

Городской суд Сыктывкара взыскал полтора миллиарда рублей с бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера и 11 фигурантов уголовного дела о коррупции, удовлетворив иск республиканского комитета имущественных и земельных отношений. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе судов региона.

Осужденные за получение взяток подельники должны выплатить 1,45 миллиарда рублей в счет возмещения ущерба за хищение 100 процентов акций «Птицефабрики Зеленецкая».

10 июня 2019 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Гайзера к 11 годам лишения свободы и оштрафовал на 160 миллионов рублей. Суд установил, что в 2005 году экс-глава республики с подчиненными похитили акции птицефабрики и 67 миллионов рублей «Фонда поддержки инвестиционных проектов Республики Коми», получили взятки на почти 200 миллионов рублей и легализовали имущество еще на 988 миллионов рублей.

Весной 2021 года суд освободил Гайзера от наказания по новому делу о превышении должностных полномочий в связи с истечением срока давности.