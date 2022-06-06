Хорватия ушла от поражения в матче Лиги наций УЕФА с Францией

Хорватия на своем поле сыграла вничью с Францией в матче Лиги наций УЕФА

Франция на выезде сыграла вничью с Хорватией в матче второго тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 6 июня, и завершилась со счетом 1:1. На 52-й минуте отличился полузащитник французов Адриен Рабьо. В концовке встречи хозяева ушли от поражения благодаря голу с пенальти Андрея Крамарича.

После двух туров Франция с одним очком занимает третье место в группе под номером 1. Хорватия имеет в активе столько же очков, но уступает трехцветным по дополнительным показателям и замыкает квартет.

Франция в следующем туре 10 июня на выезде сыграет с Австрией. Хорватия в тот же день на чужом поле встретится с Данией.