Украинцы раскритиковали условия в датском центре для беженцев

TV2: украинцы заявили, что не чувствуют себя в безопасности в датском центре для беженцев

Украинские беженцы с детьми раскритиковали небезопасные условия в датском центре, сообщает TV2. По данным телеканала, они жалуются на наркотики, спиртное и поступающие угрозы.

В сюжете рассказывается история Ольги Таборовской, которая вместе с 14-летней дочерью сбежала из Украины и теперь проживает в центре для беженцев в Видинге. По словам женщины, были случаи нападения на приют. Так, в мае на один из корпусов напал мужчина, который бросал камни в здание, а после и вовсе проник внутрь, учинив погром на кухне и в прачечной, а также сломал несколько стиральных машин.

Дебошира забрала полиция, однако спустя несколько часов он вновь оказался в центре. По словам Таборовской, они с дочерью крайне болезненно переживали данный опыт. Также женщина пожаловалась, что другие беженцы принимают наркотики, пьют и устраивают вечеринки до поздней ночи, а мужчины ведут себя угрожающе.

«Я выбрала Данию не из-за удобства, а из-за безопасности. Но здесь, в Дании, я боюсь за дочку даже больше, чем когда мы сидели в убежище в Киеве», — рассказала Таборовская.

Другая беженка, представившаяся Инной, проживает в приюте с четырехлетним сыном. Она рассказала, что мужчины устраивают драки, пристают к детям, а один из них ходил по центру с криками: «Да пошли вы, украинцы! Я вас поубиваю!».

Отмечается, что в Видинге проживает около 350 человек из 30 стран. Полиция регулярно дежурит в центрах для беженцев, чтобы обеспечить их безопасность. Однако женщины испытывают тревожность за свою безопасность, а также за своих детей.

Ранее сообщалось, что власти Польши предъявили ультиматум беженцам с Украины, заявив, что они лишатся ежедневного пособия. Таким образом Варшава планирует стимулировать беженцев начать зарабатывать и обеспечивать свои потребности самостоятельно.