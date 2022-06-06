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Россия никак не ответит на срыв визита Лаврова в Сербию

Лавров заявил, что Москва не планирует ответные меры за сорванный визит в Сербию

Фото: Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не планирует принимать ответные меры в отношении стран, которые сорвали его визит в Сербию, закрыв воздушное пространство для его самолета. Его слова передает РИА Новости.

«Что касается ответов, знаете, мы никогда не будем предпринимать нечто, что еще больше затрудняет связи между народами. Этим занимаются наши западные партнеры», — отметил он в ходе пресс-конференции с журналистами.

Лавров также добавил, что в Европе становится больше «разумных людей», которые начинают задумываться о том, зачем делать из России врага.

Ранее сообщалось, что Болгария, Черногория и Северная Македония отказались пропустить через свое воздушное пространство самолет с Лавровым. Глава российского внешнеполитического ведомства назвал ситуацию с его несостоявшимся визитом в Сербию немыслимой. Он также отметил, что своим решением ряд европейских стран лишил Белград права на осуществление независимой внешней политики и добавил, что, если его визит воспринимается в Европе как «чуть ли не угроза вселенского масштаба, то, видимо, дела на Западе совсем плохи».

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Варвара Кошечкина
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