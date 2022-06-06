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В Кремле порассуждали о переговорах с США по ядерному оружию

Песков заявил, что Россия заинтересована в переговорах с США по ядерному оружию

Фото: Алексей Никольский / Sputnik / Reuters

Россия заинтересована в переговорах с США по ядерному оружию, однако в текущих условиях их продолжение представляется маловероятным. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Так он прокомментировал заявление посла США в Москве Джона Салливана о том, что возобновление переговоров Москвы и Вашингтона по ядерным вооружениям в нынешних условиях маловероятно.

«Мы заинтересованы и считаем, что в целом продолжение переговоров и обсуждение этой темы с учетом тектонических сдвигов, которые мы сейчас наблюдаем в области европейской и даже мировой безопасности», — объяснил представитель Кремля, добавив, что такие переговоры нужны всему миру.

Песков также выразил свое согласие с позицией посла, отметив, что рано или поздно к теме переговоров по ядерному оружию придется вернуться.

Ранее Джон Салливан оценил вероятность полного разрыва отношений России и США. По его мнению, подобный вариант исключен, а представители стран «как минимум каждый день» сидят рядом друг с другом на заседаниях Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

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Никита Абрамов
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