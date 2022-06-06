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В Польше предупредили о последствиях поставок украинского зерна

Экс-премьер Польши Туск: поставки в Польшу украинского зерна могут навредить фермерам

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Бывший премьер-министр Польши и лидер партии «Гражданская платформа» Дональд Туск предупредил о последствиях масштабных поставок украинского зерна в республику. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, из-за блокады портов многие поставки с Украины в другие государства идут через Польшу. «К сожалению, с точки зрения польских фермеров это означает, что часть этого зерна и кукурузы будет продана здесь, в Польше, по значительно более низким ценам», — отметил он.

Экс-премьер заявил, что готов помогать Киеву, однако эта помощь не должна нести «каких-то очень чувствительных потерь для польских аграриев». Он призвал власти страны принимать во внимание эту «неожиданную» проблему. «Мы хотим помогать, но должны также позаботиться о своих людях», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что экспорт украинского зерна через Белоруссию является самым простым путем решения проблемы, однако для этого необходимо снять санкции с Минска. По словам главы государства, есть несколько вариантов вывоза зерна: через порты, подконтрольные Украине, включая Одессу, через подконтрольные России порты на Азовском море, через Дунай и Румынию, а также через Венгрию и Польшу. При этом самым дешевым путем президент считает вывоз зерна через Белоруссию, а оттуда уже в порты Прибалтики.

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Марина Совина
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